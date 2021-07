Riviera Beach Volley, la tappa inaugurale del circuito Menabrea a Loano è stata un successo - IVG.it

Loano. Quattro campi e 32 coppie appunto alla Marina di Loano per la tappa inaugurale del Circuito Menabrea targato Riviera Beach Volley. Un torneo 2×2 misto, un serie Beach 2 federale maschile e femminile sono andati in scena nel corso di uno splendido week-end di sole. Le competizioni, valide sia per il sistema federale Fipav a punti sia per il circuito regionale con master finale previsto ad Albissola Marina il 28 e il 29 agosto, hanno goduto di un ottimo livello di spettacolo soprattutto grazie alla presenza di atleti liguri di prima fascia. Vero e proprio matador della due giorni è stato Alberto Amisano, in grado di vincere sia il 2×2 misto con Ombretta di Bari che il 2×2 maschile con Felix Arpino in due combattutissime finali terminate entrambe al terzo set. Sul versante femminile, la conferma al primo posto del talentuoso duo savonese Botta – Valdora, capaci ormai di competere a livello nazionale non solo più nel settore juniores ma anche nei serie Beach 1 e potenzialmente anche all’accesso delle qualificazioni al Campionato Italiano assoluto.

Grande la soddisfazione del neopresidente Riviera Beach Volley ASD: “Dopo due anni di stop dell’intera attività causa Covid – spiega Alessio Marri – appena dichiarata zona bianca ci siamo mossi in tempi record organizzando ad Albissola un B12500 con i migliori giocatori di tutto il Nord Italia e il Circuito Menabrea che toccherà non solo la provincia di Savona ma anche Genova e San Bartolomeo al Mare”. “Ricerchiamo un connubio speciale – racconta Marri – lo spettacolo del beach volley deve correre di pari passo con la promozione turistica delle località ospitanti”. Ogni location infatti avrà un mini-spot con immagini di repertorio e girati spesso suggestivamente con droni per mostrare ad atleti e appassionati le bellezze della terra ligure.

In ottica meramente sportiva ogni tappa assegnerà un punteggio utile a stabilire il ranking e le teste di serie finali. Soleluna Beach e Bagni Lido ospiteranno le finalissime mentre per tutta la stagione Riviera Beach Volley presso i stabilimenti 20 Riviera di Varigotti svolgeranno corsi di avviamento al beach volley condotti da Irene Apicella responsabile della divisione RBV Young.

A settembre sempre ad Albissola prevista una tappa over40 di richiamo nazionale, questo con ottobre che invece sarà il mese di Laigueglia con un 2×2 misto su 16 campi in collaborazione con la manifestazione “Week-end in Rosa” contro la violenza di genere e successivamente in contemporanea all’evento gastronomico e culturale “Il salto dell’acciuga” sarà riproposto dopo due anni di stop il raduno amatoriale più grande della Liguria che ha reso celebre il Riviera Beach Volley in tutta Italia.