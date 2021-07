Ritorna Boissano Atletica Estate: attesa per il lanciatore Marco Lingua

Boissano. Un nuovo importante appuntamento con l’atletica leggera presso l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano. La prima giornata di Boissano AtleticaEstate – Community Italian Riviera 2021 quest’anno è altresì inserita nel nuovo Grand Prix Liguria Sportlife, seconda tappa dopo l’esordio di Genova ad inizio mese e con La Spezia in calendario a metà luglio. In questo contesto l’organizzazione dell’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dell’ASD Atletica Run Finale è affiancata altresì dalla US Maurina OlioCarli, che contribuisce al montepremi dell’evento.

Si tratta di una manifestazione regionale open, con un programma gare piuttosto ampio e spazio anche per le categorie giovanili. Oltre 500 gli atleti previsti in gara e alcuni motivi di interesse notevole. È infatti atteso il ritorno in pedana a pochi giorni dall’ennesimo trionfo ai campionati italiani assoluti di Rovereto dell’istrione martellista Marco Lingua (AT Lingua for ever) e si prospettano quindi “fucilate” over 70 in questa specialità. Sempre nel martello riflettori puntati anche sui genovesi Davide Costa e Ilaria Marasso, entrambi al top delle graduatorie nazionali junior.

Ci saranno poi interessanti sfide nella velocità. I 100 uomini vedranno il bel duello tra lo junior della Sisport Mattia Jason Ndongala e il portacolori Arcobaleno Luca Biancardi, che sulla pista di casa ha sempre concretizzato notevoli prestazioni. Nei 400 donne sfida tra Alessia Peduzzi (Atletica Sanremo) e la “local” Ilaria Accame (quest’anno già a grandi tempi su 100 e 200 piani). I 400 al maschile vedranno Marco Zunino (Arcobaleno) impegnato a contrastare gli sfidanti piemontesi Stefano Carena e Simone Massa, entrambi accreditati di crono prossimi ai 48 secondi. 400 ostacoli donne vedranno Francesca Guastalli (Cus Genova) a contrastare Francesca Ferro (Alba Docilia).

La gara del martello prenderà il via alle 15.30 e aprirà il raduno. La giornata prevederà numerose gare giovanili, dai 60 metri ragazze e ragazzi agli ostacoli allievi, oltre a un denso programma di salti e lanci per tutte le categorie.

Un ringraziamento particolare alla Fondazione Agostino De Mari di Savona, al Comune di Boissano ed ai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell’Impianto Sportivo Comprensoriale di Boissano, al Comitato Regionale Ligure Fidal, al Gruppo Giudici Gare, alla P.A. Croce di Malta, a tutti i Volontari (a partire dal Boissano team) che hanno reso possibile la programmazione e lo svolgimento di questa manifestazione.