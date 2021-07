Ripescaggi Serie D: due club non hanno presentato domanda d'iscrizione. Nel dettaglio la graduatoria definitiva delle società - IVG.it

Al momento sono 169 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2021/2022 al termine della procedura di iscrizione. Belluno e Union San Giorgio Sedico non hanno invece fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale.

La documentazione fornita dai club passerà ora all’esame della Co.Vi.So.D. che comunicherà l’esito dell’istruttoria nella giornata odierna. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato al 28 luglio (ore 14), il giorno successivo la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND il quale potrà escludere le società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace.

Si riporta il Comunicato Ufficiale n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti, il quale rende nota la lista dei ripescaggi:

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

– accertate le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ripescaggio precedentemente stabiliti dal Dipartimento Interregionale con proprio C.U. 202 del 25/06/2021;

– esaminata la documentazione pervenuta presso la sede del Dipartimento Interregionale nei suddetti termini;

– visto il parere positivo dell’istruttoria da parte della CO.VI.SO.D relativo alla documentazione presentata da ciascuna Società;

DELIBERA

la graduatoria di eventuale ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2021/2022, che risulta come di seguito indicata, secondo le tabelle punteggi riportate nel C.U. n. 386 del 28/06/2021 della L.N.D.:

SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE s.s. 2020/2021

1) BORGOSESIA punti 53

2) TRITIUM punti 33

3) NOLA punti 29 (miglior piazzamento in classifica)

4) VADO punti 29

5) BRINDISI punti 23

6) MARIGNANESE punti 22

7) GRASSINA punti 16 (miglior piazzamento in classifica)

8) GIUGLIANO punti 16

Le Società interessate potranno far pervenire eventuali osservazioni relative esclusivamente alla attribuzione dei punteggi sopraindicati entro e non oltre il giorno 27/07/2021 ore 16.00, utilizzando tassativamente, per la spedizione un indirizzo di posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Interregionale: interregionale@pec.it

Decorso tale termine le graduatorie si intenderanno definitive.

In difesa e a sostegno dell’intero movimento del calcio ligure e savonese in particolare, confidiamo che le possibilità del Vado ci siano tutte e concrete.LO meriterebbe la città, l’ambiente rossoblù ed il patron Franco Tarabotto che in tanti anni ha investito come nessuno mai, in impianti alla stregua di una società professionistica.