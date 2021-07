Riparte Riviera Beach Volley, i nazionali Abbiati-Andreatta sbancano Albissola - IVG.it

La coppia milenese Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta doppia il successo all’ultima tappa del Campionato italiano assoluto sbancando anche il B12500 di Albissola Marina targato Riviera Beach Volley dopo una combattuttissima e spettacolare finale conclusasi 2-1, terminata con un terzo set al cardiopalma terminato 16-14 contro il nuovo talento ligure Simone Podestà ed il socio modenese Luca Bigarelli. Sul podio al terzo posto grande prestazione di altri due liguri d’eccezione, il due volte vicecampione italiano Davide Benzi e il finalese quest’anno impegnato sui campi della serie A Claudio Cattaneo.

È una ripartenza in grande stile per il Riviera Beach Volley con il Serie Beach B12500 svoltosi sui tre campi d’eccezione dei Bagni Lido e Soleluna Beach. Ben ventiquattro le coppie schieratesi con punteggi federali altissimi, tanto da lasciar escluse altre 12 coppie iscritte. Atleti di prima fascia nazionale e uno spettacolo assicurato sotto tutte le condizioni atmosferiche, compresa la pioggia di domenica mattina.

Un’arena centrale Scorpion Bay dall’importante colpo d’occhio grazie alle bandiere del main-sponsor che campeggiavano sui campi bordo piscina dei Bagni Lido. Dato il livello elevatissimo della competizione, il programma gare ha visto uscire ai quarti di finale coppie estremamente fisiche e tecniche del calibro di Tiozzo-Cottarelli, Carucci-Crusca, i fratelli Pizzileo e Romani-Luisetto. Tutte solitamente abituate a competere per la vittoria finale nei tradizionali B1. Grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Albissola Marina tutto è venuto più semplice con la collaborazione dei consiglieri Bobo Bragantini e Annamaria Pomarici. Approfittando infatti di un annullamento last minute di una tappa del Campionato nazionale assoluto, Riviera Beach Volley è riuscita a coinvolgere per un serie beach una concentrazione di atleti nazionali di primissimo livello.

“È una grandissima soddisfazione e il merito va anche al nostro responsabile tecnico RBV area Albissola Daniele Gazza – spiega Alessio Marri, neopromosso a presidente del Riviera Beach Volley – dopo due anni di fermo totale appena ci è stato possibile ragionare in zona bianca su una ripartenza abbiamo accelerato al massimo mettendo a frutto gli accordi pre-Covid e realizzando in soli 15 giorni una competizione di livello nazionale e un calendario estivo con un circuito regionale Menabrea con tappe settimanali fino a settembre”.

Un 2×2 misto il sabato e un 2×2 maschile e femminile la domenica con formule federali B4 e B2 per ridare l’opportunità a tutti di poter giocare nuovamente allontanando il più possibile lo spettro del lockdown che aveva fermato ogni attività su sabbia. Si parte da Loano già il prossimo week-end presso l’area Beach Volley del B-Fly & Marina Beach passando da San Bartolomeo, Varigotti, Ceriale, Spotorno, Savona e Master Finale nuovamente ad Albissola Marina con arena centrale questa volta presso i Soleluna Beach Village. Ogni partecipante avrà omaggio una birra Menabrea e premi in rigorosa tenuta del main-sponsor.

“Abbiamo recentemente incontrato l’Assessore regionale allo Sport Avv. Simona Ferro – conclude Marri – si è parlato di presente e soprattutto di futuro”. Con i ripascimenti promossi dalla Regione Liguria infatti nuovi spazi e ampiamenti dei tradizionali raduni fino ad ora ad un massimo di 32 campi in contemporanea potrebbero conoscere importantissimi incrementi regalando alla regione Liguria manifestazioni di beach volley di carattere non più solo nazionale ma anche internazionale.