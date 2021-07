Ricostruito il Porto di Cala Cravieu: “Non solo parcheggio per barche, ma anche porta per l’entroterra” - IVG.it

Celle Ligure. Manca ormai poco all’inaugurazione del porticciolo. La terribile mareggiata del 2018 che devastò la costa non ebbe pietà nemmeno dell’approdo di Cala Cravieu, oggi completamente ricostruito.

Si presenta con “un muro più alto, rispetto al precedente, – ci spiega il suo presidente Massimo Barindelli, – e più resistente grazie a quattrocento pali utilizzati per dare maggiore stabilità”.

Anche la scogliera è stata allungata. Ottantuno barche in acqua, circa duecento sulla spiaggia del piccolo porto sotto l’Aurelia.

Un’obiettivo, un auspicio: “Questo porticciolo non sia solo un parcheggio per barche, ma anche una porta per l’entroterra, serva per una maggiore integrazione con il nostro territorio”, conclude Barindelli.