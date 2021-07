Riapertura circoli Auser in Liguria, la presidente Giacobbe: "Voglia di tornare alla normalità" - IVG.it

Liguria. Due circoli Auser su tre in Liguria hanno ripreso le attività in presenza e resteranno aperti per l’estate.

“Siamo andati incontro alle richieste degli anziani che dopo un anno di pandemia hanno voglia di riprendersi in mano la propria vita. C’è una minoranza che ha ancora paura – spiega Anna Giacobbe della presidenza di Auser Liguria -. Gli altri circoli, ancora chiusi, riprenderanno a settembre”.

Sono 5 mila liguri iscritti da gennaio a maggio all’associazione che conta circa 40 centri in tutta la Liguria. “Numeri che ci fanno ben sperare considerando che lo scorso anno contavamo 6 mila iscritti a fine anno” conclude Anna Giacobbe.

E in queste settimane sono riprese anche le vacanze del turismo sociale con 248 liguri over 65 pronti a rimettersi in viaggio”.