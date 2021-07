Restano bloccate sugli scogli di Punta Crena: due ragazze messe in salvo dal soccorso alpino - IVG.it

Varigotti. Intervento del soccorso alpino Liguria e vigili del fuoco oggi per due ragazze di vent’anni bloccate sugli scogli a Punta Crena. Le due si trovavano sulla scogliera già dal giorno prima. Avevano trascorso lì anche la notte.

Quando il mare ha iniziato a crescere, però, hanno chiesto consigli alla guardia costiera che le ha invitate a lasciare la zona. Il rientro, però, non è stato semplice. Entrambe si sono ritrovare in difficoltà a causa delle vertigini.

A quel punto sono scattati i soccorsi. In particolare il soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno effettuato manovre tecniche di corda per il recupero delle ragazze in sicurezza.