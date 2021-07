Regione Liguria, Medusei: "Coni al lavoro per accrescere la qualità ed il valore degli atleti liguri" - IVG.it

Roma. Mercoledì mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, nella storica Sala delle Torce Olimpiche del Coni a Roma, ha consegnato al presidente del Comitato olimpico regionale, Antonio Micillo, e a tutti i componenti liguri del Consiglio nazionale il Crest in ardesia dell’Assemblea legislativa, quale omaggio per l’intensa campagna di promozione dello sport attuata dai componenti liguri del comitato.

«Ritengo importante che la nostra comunità riconosca – spiega Medusei – il ruolo determinante svolto dai membri liguri del Coni per accrescere la qualità e il valore degli atleti. Tutte le istituzioni, quale dimostrazione di attaccamento al territorio, devono contribuire allo sforzo quotidiano svolto dai nostri simboli dello sport migliore per raggiungere le vette più alte e i traguardi più prestigiosi, soprattutto in questo momento in cui va valorizzato il connubio fra sport e salute».

L’omaggio dell’Assemblea legislativa è stato consegnato, oltre che a Micillo, ai rappresentanti liguri del Consiglio nazionale del Comitato Silvia Salis, campionessa del lancio del martello e vicepresidente vicario del Coni, Davide Battistella, presidente della Federazione di arrampicata sportiva italiana, Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, e a Stefano Mei, presidente della Federazione atletica leggera.

Alla cerimonia ha assistito il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò.