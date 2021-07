Ripartenza con sorprese per le "Rassegne 2021" allo Zeronovanta - IVG.it

Altare. Inizia in bellezza una lunga ed emozionante maratona calcistica che vedrà giostrare tutte le categorie giovanili. Al fresco del green di via Montenotte ad Altare, nella bellissima ed attrezzata struttura del centro Zeronovanta, tutto è pronto per accogliere ed ospitare con simpatia tanti mini campioni vogliosi di dimostrare tutte le loro capacità tecniche. Sarà una vera e propria inarrestabile ed encomiabile marcia quella marchiata Libertas volta innanzitutto verso la “ripresa” dell’attività sportiva oltre che aggregativa, un tour de force che non avrà mai sosta.

Per ben cinque settimane, a partire dal 16 luglio sino ad arrivare al 13 agosto. Sempre di venerdì e “tutto in una sera” come dice la locandina, con formula 6 c/o 6 ed un massimo di 10 tesserati per squadra, si potrà assistere dalle 18.30 alle 22.30 ad una nutrita serie di quadrangolari, pentagonali ed esagonali. Il tutto è iniziato ieri, venerdì 16 con i 2005/2006, e proseguirà poi venerdì 23 con i 2007/8, ven.30 con i 2003/4, venerdì 6 agosto con i 2009/2010 per concludere infine venerdì 13 con i più piccoli 2011/2012.

Sarà un’edizione a dir poco magica, ancora con tanti brividi, una serie di eventi azzeccati, una sequela di serate di festa da ricordare che tanti giocatori e genitori siamo certi gradiranno. In pratica una ricca kermesse non certo deprivata di contenuti agonistici cui aderiranno gruppi spontanei appositamente creati per riempire il vuoto venutosi a creare durante il tempo del lockdown.

Alla buona riuscita contribuiranno la perfetta organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Asd FD Football Management del presidente Fabrizio Dotta e dalla sua impeccabile vice Caterina Pera che nell’investire hanno preso in grande considerazione i parametri e le prescrizioni legati all’emergenza Covid-19 (Coronavirus) ed il coordinamento la supervisione del qualificato direttore tecnico dott. Felicino Vaniglia responsabile regionale della Libertas sezione Calcio, uno dei perni dell’appuntamento divenuto tradizionale. In una coreografia da sogno gruppi spontanei con slancio e condivisione di intenti aderiranno al creativo progetto Libertas lanciato dal cav. Roberto Pizzorno.

Sempre in prima linea e con il loro fondamentale supporto forniranno quell’entusiasmo che sta alla base dell’auspicato ritorno positivo alla normalità. Venite ai venerdì dello Zeronovanta: goal, sorrisi e tanti premi al chiaro di luna!