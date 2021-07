Rari Nantes Savona, che peccato: l'Ortigia passa 8-7 a Siracusa, sfuma il titolo nazionale - IVG.it

Savona. Era apparso da subito un sorteggio complicato e come tale si è rivelato: la formazione under 20 della Rari Nantes questa sera non prenderà parte alla finalissima per decretare i campioni nazionali di categoria, bensì disputerà la “finalina” per tentare quantomeno di confermare l’ottimo percorso svolto coronandolo con un podio di prestigio. Molte sono state le polemiche sulla formula adottata, il tutto per una semifinale che ha avuto il sapore di un ultimo atto anticipato per di più contro i padroni di casa dell’Ortigia.

È infatti stata scelta proprio la piscina “Caldarella” di Siracusa per ospitare le partite della finale del Campionato Nazionale Under 20 di Pallanuoto maschile. Alle 17 di venerdì si è svolta la riunione tecnica, questo con il sorteggio che ha stabilito gli incontri delle semifinali che si sono disputate ieri in serata. La Rari Nantes è appunto capitata contro l’Ortigia, mentre il Posillipo ha affrontato e battuto i meno quotati avversari del Florentia.

È stata dunque una serata amara per Savona in quel della Sicilia, questo a causa proprio dei padroni di casa i quali sono riusciti ad imbrigliare la Rari Nantes, formazione scesa in vasca priva del proprio centroboa titolare Simone Bertino perchè infortunato. La reazione del Savona è partita nel terzo tempo conclusosi in parità, una riscossa purtroppo tardiva che con il vincente quarto ed ultimo tempo non è riuscita a salvare i pallanuotisti biancorossi. Un vero e proprio dispiacere che tuttavia non intacca la superlativa stagione condotta dai ragazzi di Cavallera, ora determinati in vista della sfida di questa sera programmata alle ore 19:00 contro il Florentia.

Di seguito il tabellino della partita di ieri sera:

CARIGE RARI NANTES SAVONA – C.C. ORTIGIA 7-8

Parziali (1 – 2) (1 – 3) (3 – 3) (2 – 0)

Formazioni;

CARIGE R.N. SAVONA: Da Rold, Cora, Marano, Felline, Bragantini (2), Patchaliev (3), Caldieri, Giovanetti, Recagno, Maricone (1), Iocchi Gratta (1), Urbinati e Valenza. Allenatore: Didieu Cavallera.

C.C. ORTIGIA: Piccionetti, Cassia F. (2), Cassia L., Polifemo, Condemi A. (1), Izzi, Ferrero (2), Capodieci, Condemi F. (2), Leone, Scollo (1), Giribaldi, D’Abbondio. Allenatore: Stefano Piccardo.

Arbitri: Raffaele Colombo di Como e Attilio Paoletti di Roma.

Delegato F.I.N.: Claudio Marchisello di Catania.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 1 / 7 + 1 rigore non realizzato.

C.C. ORTIGIA: 6 / 9

Note:

Usciti per limite di falli: Urbinati (Savona) a 3’10” dalla fine del 3° tempo.

A 5’44” dalla fine del 1° tempo Iocchi Gratta (Savona) ha sbagliato un rigore.