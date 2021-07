Rari Nantes, Rizzo per due anni sarà ancora biancorosso - IVG.it

Savona. Valerio Rizzo sarà ancora biancorosso. In estrema sintesi si potrebbe definire così l’accordo raggiunto tra la società del presidente Maurizio Maricone ed il pallanuotista, annunciato con il seguente comunicato: “La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo con l’attaccante e capitano biancorosso Valerio Rizzo per le prossime due stagioni sportive.

Valerio Rizzo, nato a Savona il 21 settembre 1984, vanta un palmares ricco di successi con uno scudetto vinto con il Savona nel 2005, tre Coppe Len vinte col Savona nel 2005, 2011 e 2012 più una Coppa Len col Brescia nel 2016, mentre con la nazionale ha vinto un bronzo ai campionati europei juniores a Bari nel 2002, un bronzo ai campionati mondiali juniores a Napoli nel 2003, un bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2009 e un bronzo nella World League ad Almaty nel 2012.

Il giocatore, intervistato successivamente all’annuncio, ha affermato: “Non è mai stato in dubbio il mio rinnovo. È bastato uno sguardo ed eravamo già d’accordo su tutto. La Rari è stato il mio passato, è il mio presente e sarà il mio futuro sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di ributtarmi in acqua perché l’anno prossimo sarà ricco di avvenimenti anche a livello internazionale, dove la Rari saprà ritagliarsi un ruolo da protagonista in tutte le competizioni. Ringrazio la società ed il mister. Un saluto ai tifosi, spero di rivedervi presto in piscina”.

Il vice presidente e direttore sportivo Giuseppe Gervasio ha invece dichiarato: “Il capitano, con nostra grande felicità, ha rinnovato l’accordo con la Rari per altri due anni e chiuderà a Savona la sua carriera sportiva. Questo per noi è motivo di grande soddisfazione”.