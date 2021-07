Rari Nantes, l'under 20 nazionale ha terminato la propria avventura stagionale con un ottimo terzo posto - IVG.it

Siracusa. In occasione della sconfitta che ha ucciso i sogni di gloria dei biancorossi sofferta contro l’Ortigia (diventato nel frattempo il sette campione d’Italia under 20) lo si era detto: alla Rari Nantes sarebbe servita una vera e propria reazione di orgoglio per non cestinare i sacrifici di una stagione. Così è stato per i giovani biancorossi, con Da Rold e compagni che ieri sera hanno concluso la propria avventura nella Finale del Campionato Under 20 di Pallanuoto maschile diventando la terza forza di categoria presente in Italia.

I ragazzi di Didieu Cavallera hanno infatti vinto con il punteggio di 9-7 contro la R.N. Florentia, un risultato comunque prestigioso ed importante per la Rari Nantes Savona che ancora una volta ha dimostrato di poter vantare uno dei migliori settori giovanili presenti nel nostro Stivale. Per quanto riguarda invece la partita, nonostante fosse una “finalina”, questa è stata molto combattuta ed i savonesi sono riusciti ad avere la meglio soltanto nel quarto tempo.

Di seguito il tabellino della partita:

CARIGE RARI NANTES SAVONA – R.N. FLORENTIA 9-7

Parziali (2-1) (1-2) (2-2) (4-2)

Formazioni;

CARIGE R.N. SAVONA: Da Rold, Cora, Marano, Felline, Bragantini (1), Patchaliev (1), Caldieri, Giovanetti, Recagno, Maricone (2), Iocchi Gratta (5), Urbinati, Valenza. Allenatore: Didieu Cavallera.

R.N. FLORENTIA: Celati, Bongini, Frosecchi, Chemeri, Calamai, Taverna, Raffini, Carnesecchi [3] (di cui 1 su rigore), Chellini (1), Borghigiani, Sordini (3), Martorana, Gioia. Allenatore: Luca Minetti.

Arbitri: Alessio Nicolai di Roma e Mirko Schiavo di Palermo.

Delegato F.I.N.: Claudio Marchisello di Catania.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 9

R.N. FLORENTIA: 3 / 10 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

Note: