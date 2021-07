Rari Nantes, alla Zanelli arriva la grande gioia: per l’under 20 sarà finale nazionale - IVG.it

Savona. Grandissima soddisfazione. Non potrebbe essere altrimenti in casa Rari Nantes dopo il risultato raggiunto oggi dall’under 20, squadra che alla Zanelli si è resa protagonista per l’ennesima volta di una prestazione sopra le righe. Dopo la conquista delle semifinali la possibilità di disputare i match nella piscina di casa era sembrata davvero troppo ghiotta per i ragazzi allenati da coach Cavallera, tecnico ambizioso che ha saputo conciliare schemi e concretezza per il raggiungimento dell’obiettivo.

Il 21-5 rifilato al Torino non ha infatti fatto altro se non confermare le ottime impressioni della vigilia, con la vittoria di ieri per 12 a 10 contro il Brescia che ha davvero spalancato le porte della finale a Bragantini e compagni. I protagonisti della gloriosa due giorni terminata oggi sono stati celebrati dai (pochi a causa delle norme anti-Covid) presenti alla Zanelli, giocatori davvero abili e determinati pronti adesso a dire la propria in una tanto ambita quanto complicata finale.

Inutile quindi la netta vittoria del Brescia contro il Reale Mutua Torino Iren, a sfidare il C.N. Posillipo, la R.N. Florentia e il C.C. Ortigia il prossimo weekend ci saranno gli ottimi pallanuotisti della Rari Nantes Under 20 allenata da Cavallera.

Al termine del match ha scelto di commentare il prestigioso risultato ottenuto anche il presidente della Carige R.N. Savona. Queste le parole di Maurizio Maricone: “Siamo molto soddisfatti della qualificazione. La Rari si conferma tutti gli anni tra i primi settori giovanili d’Italia e si spera che continui a formare i campioni del domani”.

Questo il tabellino della partita odierna: CARIGE R.N. SAVONA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 21-5 [(5-1),(9-2),(4-0),(3-2)]

TABELLINO;

Formazioni

CARIGE SAVONA : Da Rold, Cora, Marano, Felline, Bragantini 4, Patchaliev 3 (di cui 1 su rigore), Caldieri 4 (di cui 1 su rigore), Giovanetti 2, Recagno 1, Maricone 1, Iocchi Gratta 4 (di cui 1 su rigore), Urbinati 2, Valenza. Allenatore: Cavallera

TORINO ‘81 : Regge, Ermondi, Scarzella 1, Olocco, Costa 2, Scarpari, Ligas 1 (su rigore), Puecher, Casagrande, Vacca 1, Noale, Caliendo, Ravera.

Cresce l’attesa dunque in vista del prossimo fine settimana, la Rari Nantes non ha alcuna intenzione di smettere di sognare.