Rally, Fulvio Florean sale sul podio anche a Biella e mette in cantiere un'iniziativa benefica - IVG.it

Ottima seconda posizione assoluta per l’equipaggio Elwis Chentre/ Fulvio Florean su Skoda Fabia R5 Rally 2 evo al Rally della Lana, valido per la coppa Italia.

Solo nove decimi hanno privato i portacolori del Team D’Ambra Motorsport di una fantastica vittoria in una gara dove gli oltre 130 equipaggi si sono dati battaglia su prove speciali intorno a Biella e Borgosesia.

Con questo risultato, Chentre e Florean consolidano la loro leadership nella Coppa di Zona allungando decisamente sui loro diretti avversari. La prossima gara sarà il Città di Torino, ma Florean sta organizzando a breve una manifestazione benefica per far provare a ragazzi disabili la gioia di poter vedere da vicino e perché no salire su una vettura da rally.