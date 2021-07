Quiliano festeggia i 100 anni di Anna Delfino - IVG.it

Quiliano. Questa mattina il sindaco di Quiliano Nicola Isetta ed il suo vice Nadia Ottonello si sono recati presso a Valleggia per festeggiare i 100 anni di Anna Delfino. Tra i presenti, ovviamente, anche i familiari, emozionati nella celebrazione di un traguardo così importante.

“Anna è una donna forte, ancora in salute, circondata dall’affetto dei parenti che non solo la ricordano come una grande lavoratrice, ma anche per la dedizione e l’amore che ha quotidianamente offerto alla propria famiglia – spiegano dal Comune – Ha sempre abitato nel territorio quilianese e fin da piccola si è dedicata al mestiere della contadina nei campi valleggini e si porta dietro il gusto inconfondibile dell’albicocca di Valleggia, presidio Slow Food”.

Per l’occasione la signora Anna ha ricevuto in dono un fiore dall’amministrazione comunale: “Siamo contenti che la nostra concittadina e la sua famiglia abbiano avuto il piacere di celebrare insieme un così bel traguardo – commentano il sindaco ed il vice sindaco di di Quiliano – è per noi un onore incontrare i nostri centenari, che sono i veri custodi delle tradizioni, saggi testimoni delle storie della nostra comunità. A lei porgiamo ancora i più sinceri auguri”.