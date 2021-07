Provano a rubare uno zaino ma vengono inseguiti e fermati da un carabiniere: due giovani denunciati - IVG.it

Celle Ligure. Denunciati per tentato furto con destrezza dai Carabinieri di Celle Ligure due giovani, un diciassettene e un diciottenne nordafricani residenti tra la provincia di Savona e quella di Genova.

Ieri sera, era quasi l’orario di chiusura, quando “due ragazzi – spiegano i militari – entravano in uno stabilimento balneare sul lungomare Pescetto di Celle Ligure e si aggiravano nel bar, tra le cabine e nelle strutture ricreative cercando di non farsi notare per poter sottrarre qualche oggetto personale lasciato momentaneamente incustodito dai clienti”.

I due adocchiavano alcuni zaini riposti nei pressi del campo da beach volley che in quel momento era occupato dai giocatori. Ma tra di loro c’erano anche alcuni carabinieri della Stazione di Celle Ligure liberi dal servizio e lo zaino che i due decidevano di afferrare era proprio quello di un militare.

Sfortunatamente per i due giovani, i Carabinieri si erano accorti di quei due ragazzi e “dei loro movimenti eccessivamente guardinghi e circospetti, infatti come i due afferravano la borsa i militari sono intervenuti e dopo una breve rincorsa li hanno fermati“.

Con l’ausilio dei colleghi di turno i due ragazzi venivano accompagnati in caserma dove venivano identificati e denunciati in stato di libertà. Al termine degli atti di rito il minorenne veniva affidato nuovamente alla Comunità presso la quale risiede.