Proseguono i controlli serali della Polizia a Savona, identificata una trentina di persone - IVG.it

Savona. Ieri sera la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione, al quale hanno preso parte anche i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso dell’attività – che ha interessato diverse zone della città tra le quali Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato e la Darsena – sono state identificate una trentina di persone, diversi veicoli. Sono stati, inoltre, effettuati controlli diffusi, per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid-19.

Inoltre, nella notte, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in Piazza del Popolo per un violento episodio che ha visto coinvolti alcuni giovani, sulla quale sono tuttora in corso indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile per risalire all’esatta dinamica dei fatti e all’identificazione di tutte le persone coinvolte.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.