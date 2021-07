Problemi con la didattica a distanza? The Old School aiuta i ragazzi a ritornare "in pari" - IVG.it

Si è quasi concluso un altro anno scolastico. I ragazzi, nonostante la didattica a distanza, hanno ricevuto le competenze per poter proseguire il proprio percorso scolastico, che comunque si interfaccia con la vita, ad un ottimo livello.

Mai come quest’anno i risultati degli esami di maturità sono stati pari all’impegno corrisposto da ciascuno studente durante l’anno.

Da anni cerchiamo di far sì che lo studente più volenteroso ma che non riesce a trovare nella scuola un ambiente favorevole possa da noi trovare soddisfazione. Così anche aiutiamo lo studente che si è momentaneamente perso a ritrovare lo scopo e la voglia allo studio. Cerchiamo insomma di creare un ambiente stimolante allo studio per tutti.

Da 4 anni a questa parte grande spazio ha avuto la richiesta da parte di studenti lavoratori. Questo settore ha trovato presso The Old School la strada per poter far coincidere scuola e lavoro, e permettere a persone che avevano cambio di orario continuo di lavoro di adattare lo stesso alla frequenza delle lezioni.

Oggi come oggi l’importanza di un diploma è fondamentale per migliorarsi sul posto di lavoro e, perché no, eventualmente cambiare lavoro.

Per completare la vasta gamma delle nostre offerte diamo la possibilità di consulenza ed iscrizione presso l’università; ma per questo settore stiamo vagliando un ulteriore possibilità di cui parleremo.

In questo momento stiamo partendo con il doposcuola, compiti per le vacanze e un servizio che permetta ai ragazzi che hanno carenze dovute alla didattica a distanza di ritornare in pari.