Prima Categoria, per il Millesimo ufficiale un ritorno: definito l’accordo con Fabio Castiglia - IVG.it

Millesimo. Continuano gli aggiustamenti in valle. Dopo le novità nei giorni precedenti annunciate da Rocchettese, Olimpia Carcarese e Cairese è toccato oggi al Millesimo battere un colpo per rispondere alle mosse delle rivali. È così che i giallorossi hanno comunicato il ritorno tra i pali di Fabio Castiglia, estremo difensore classe ‘93 pronto ad indossare nuovamente i guantoni dopo alcuni anni di inattività e successiva mente alla recente esperienza al Dego.

Puntuale è arrivato anche il commento relativo a questa operazione di Nicolò Goso, direttore sportivo del club che ha dichiarato: “Sono molto contento che Fabio abbia deciso di tornare a vestire la nostra maglia, c’è grande stima da parte della società e del mister. Dopo l’addio di Francesco Briano, che ringraziamo augurandogli il meglio per la sua prossima stagione, la società ha cercato un profilo che conoscesse già l’ambiente e che avesse tutte le carte in regola per aiutare la squadra insieme a Daniele Rabellino a crescere ancora di più. Personalmente sono molto contento perché oltre che essere un grande atleta riabbracciamo un amico: non mi resta che dirgli bentornato a casa.”

Queste invece sono state le rivelazioni dell’atleta interessato: “Sono molto felice di essere tornato a Millesimo, qui trovo un luogo ed una società piena di ricordi e affetti importanti. Anche nei 5 anni in cui ho appeso i guanti al chiodo questo paese ha continuato a darmi tanto e ora vorrei restituire tutto questo con la passione e la dedizione che mi contraddistinguono. Ci tengo a ringraziare il Dego per avermi dato lo scorso anno l’opportunità di rimettermi in gioco (seppur per poco tempo) dopo qualche anno di pausa dal calcio giocato, questo accogliendomi come fossi sempre stato uno di loro: auguro a loro e a mister Macchia le migliori fortune per la prossima stagione. Sperando che si possa affrontare il campionato con una parvenza di normalità, mi sento molto carico e pronto per questa nuova avventura, forza Mresciu!”

Dopo qualche annuncio relativo allo staff e all’organigramma dirigenziale è dunque giunto il momento delle news di calciomercato in casa Millesimo, questo con un Fabio Castiglia in più a disposizione di mister Peirone.