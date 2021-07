Presentazione Stephan El Shaarawy Academy, Arboscello (PD): "Questa academy potrà dare tanto a Savona e Legino" - IVG.it

Grande occasione. È riassumibile in questa maniera l’inaugurazione della Stephan El Shaarawy Academy, una scuola calcio inaugurata da un giocatore riuscito da Savona ad arrivare ai vertici del calcio professionistico, questo con i ragazzi del Legino che adesso potranno puntare ad eguagliarlo.

All’evento erano presenti diversi volti del nostro territorio noti quali l’organigramma della società verdeblù, Angelo Schirru (candidato sindaco in vista delle amministrative a Savona), Michele Sbravati (tecnico delle leve Under 17 ed Under 18 del Genoa campione e vice-campione d’Italia) e Roberto Arboscello, consigliere regionale savonese in quota Pd.

Proprio quest’ultimo al termine dell’inaugurazione ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni, fedelmente riportate di seguito: “Il legame tra Stephan ed il Legino è duraturo e presente da tanti anni. Questo oggi viene suggellato, un atto quasi dovuto che tutti si aspettavano, ciò non soltanto per il tema sportivo, ma anche e soprattutto per una questione sociale: penso che questa academy possa dare tanto a tutta Savona e a tutta Legino.”

Per quanto riguarda invece il tema dei giovani e quello della disabilità, Arboscello ha sottolineato come quest’ultimo argomento non vada sottovalutato, questo soprattutto perchè durante la pandemia spesso a soffrire maggiormente è stata la categoria delle persone più fragili.

Infine è arrivata la bordata rifilata alla giunta Toti: “Per mia natura non mancano le occasioni per combattere, le idee sono legittime sia di maggioranza che di minoranza, c’è sempre un rispetto istituzionale e politico imprescindibile. Credo che ognuno però debba portare avanti le proprie battaglie, per questo motivo sul tema sanità sto combattendo perchè penso che andrebbe affrontata in maniera organica sul territorio regionale, non a spot come si sta facendo. Ciò garantirebbe un servizio di qualità ai cittadini, proprio quello che si aspettano.”

È terminato in questa maniera l’intervento di Roberto Arboscello, consigliere comunale in quota Pd che non ha resistito alla tentazione di esprimere il proprio punto di vista al termine dell’inaugurazione della Stephan El Shaarawy Academy.