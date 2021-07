Premi in cambio di bottiglie di plastica da riciclare: ad Albisola inaugura il compattatore fornito da Assonautica - IVG.it

Albisola Superiore. Sabato 24 luglio alle 11.presso la sede dello Iat in piazzale Marinetti, il Comune di Albisola Superiore inaugurerà il compattatore di bottiglie di plastica, concesso in comodato d’uso gratuito dalla sezione di Savona di Assonautica.

Il compattatore è stato acquistato grazie al progetto europeo PORT-5R, al quale Assonautica Savona ha aderito al fine di diffondere una gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nelle aree portuali e costiere attraverso l’adozione della strategia delle 5 R: Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta e Recupero. I cittadini potranno in questo modo contribuire con una piccola azione al corretto smaltimento della plastica e alla salvaguardia dell’ambiente. Il compattatore rilascia un tagliando con il numero di bottiglie di plastica inserite e, conservando i tagliandi, è possibile ottenere dei premi quale incentivo alla diffusione di tale buona pratica.

“Attualmente, come premio, Assonautica di Savona ha messo a disposizione le borracce in alluminio con il loro logo e quello del progetto europeo PORT-5R, fino ad esaurimento. Auspichiamo che anche i commercianti del nostro territorio possano sostenere tale iniziativa mettendo in palio dei piccoli premi per tutti gli utenti del compattatore. Ringrazio Assonautica di Savona per l’opportunità che ha fornito a tutti i cittadini albisolesi. Con un piccolo e semplice gesto possiamo fare grandi cose per il nostro territorio”, spiega Chiara D’Angelo consigliere comunale e rappresentante dell’ente nel consiglio direttivo di Assonautica.

“Questa iniziativa è una ulteriore tappa che il Comune compie nell’ambito del più ampio progetto Albisola Plastic Free, volto ad educare tutti i cittadini ad un uso moderato della plastica. Infatti, il nostro Comune ha già adottato diverse buone pratiche, tra le quali si inserisce la consegna all’istituto scolastico De Andrè di Albisola di circa 200 borracce in vetro. Con l’installazione del compattatore delle bottiglie di plastica ci auguriamo di incentivare anche i nostri turisti a smaltire correttamente la plastica nel rispetto del territorio”, prosegue Luca Ottonello, assessore al turismo.

L’appuntamento è per sabato 24 luglio alle 1 presso lo Iat di piazzale Marinetti per la presentazione alla cittadinanza del compattatore delle bottiglie di plastica, alla presenza delle istituzioni locali e di Assonautica.