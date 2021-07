Poste Italiane, nel savonese la ripartenza dell'Italia raccontata attraverso lo sguardo dei portalettere - IVG.it

Provincia. Poste Italiane è sempre al fianco del Paese nel percorso di ripartenza. In questi giorni anche i portalettere del territorio continuano a prestare il proprio servizio per le comunità locali.

Una presenza, quella dei 566 dipendenti di Poste per la provincia di Savona, che non è mai mancata. Come ricordato più volte dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e dal Condirettore Generale Giuseppe Lasco “per noi l’Italia è sempre stata zona bianca. I nostri portalettere e i nostri uffici postali sono stati sempre in prima linea per assicurare ai cittadini i servizi essenziali.”

Ogni giorno, nel suo giro per le strade del quartiere, il portalettere incontra nuovamente le famiglie, ma anche i commercianti, i liberi professionisti e i ristoratori. Tutti clienti che Poste Italiane ha sempre supportato in questo ultimo difficile anno, consolidando il proprio ruolo nel tessuto sociale ed economico del Paese.

“Noi portalettere siamo sempre visti come un punto di riferimento, soprattutto per le persone anziane – spiega Domenico Amendolagine, che si occupa della zona Mercato, ad Albenga. Rispetto al difficile periodo del lockdown riusciamo ad avere un contatto un po’ più stretto con i cittadini, che ci accolgono con un sorriso”.

La ripresa ha toccato, fortunatamente, ogni settore, come spiega il portalettere ingauno: “Sono contento perché le attività commerciali, che lo scorso anno avevano la serranda abbassata o aprivano limitatamente, hanno ripreso. Consegnare loro la posta mi fa capire che stiamo uscendo finalmente dall’incubo”.

La ripresa è percepibile anche nei sorrisi nascosti dietro le mascherine durante i giri di consegna sempre svolti nella massima tutela della salute di tutti, mantenendo il giusto distanziamento sociale. In oltre 400 giorni di emergenza sanitaria, i portalettere di Savona non solo hanno consegnato lettere e pacchi, ma hanno anche offerto servizi innovativi, dando il proprio contributo concreto alla digitalizzazione del Paese. L’Azienda continua a modernizzare l’Italia, fornendo a tutti la possibilità di utilizzare prodotti e servizi in completa sicurezza, tramite il sito internet e una vasta gamma di app. Una missione sociale mai venuta meno a conferma del ruolo sempre più centrale di Poste Italiane nel sistema Paese.