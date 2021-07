Pontinvrea, mercoledì 28 luglio appuntamento con la "Rally Car Therapy" insieme al campione Fulvio Florean - IVG.it

Pontinvrea. Fulvio Florean e i suoi collaboratori, tramite la Bpm, sotto l’egida AciSport, sono riusciti anche quest’anno ad organizzare la “Rally Car Therapy” in contemporanea alla Mototerapia Nazionale di Vanni Oddera. L’evento si svolgerà come sempre a Pontinvrea mercoledì 28 luglio dalle ore 10 alle 21.

Fulvio Florean, al pomeriggio, sulla Skoda Fabia R5 Evo2 del Team Miele Racing, farà divertire ragazzi disabili e meno “fortunati” cercando di far provare loro l’ebbrezza di sedersi sul sedile di destra di una vettura da gara in un tratto di strada allestito come una prova speciale, in modo che possano essere loro i veri e felici protagonisti.

Sulla Skoda di Fulvio sarà presente per la prima volta il logo dell’Azienda locale “la Sassellese” che offrirà ai presenti le sue dolci prelibatezze e donerà simpatici gadget per i bimbi. Considerata la notevole copertura mediatica dell’evento, sarà sicuramente anche un’ottima occasione per valorizzare il territorio e i suoi prodotti locali e far sì che questi fantastici ragazzi possano essere le vere star della giornata.