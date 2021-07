Ponte Morandi, Toti: "Al via 1,4 mln di ristori per gli autotrasportatori per il 2020" - IVG.it

Liguria. “Saranno 1.385.031, a fronte di 80 milioni di euro disponibili per annualità, le missioni ritenute idonee al pagamento dei rimborsi per gli autotrasportatori che sono stati costretti ad effettuare tratte o soste aggiuntive, tra il 1 gennaio 2020 e il 4 agosto 2020, a causa del crollo di Ponte Morandi. Le pratiche di pagamento per ristorare la categoria danneggiata sono già pronte a partire”. Ad annunciarlo il commissario delegato per l’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti.

“Entro l’anno speriamo di chiudere l’emergenza del Morandi e di terminare il programma dei lavori attivato dalle amministrazioni messe in campo per aiutare i cittadini che maggiormente hanno subito danni”.

“I ristori del decreto Genova sono stati erogati nei tempi e nei modi previsti ma purtroppo non abbiamo più avuto riscontro dal ministro del lavoro e dal presidente Draghi per venire incontro ai commercianti della zona arancione rimasti esclusi dagli indennizzi. Speriamo che presto possa arrivare una risposta in merito”.