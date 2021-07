Ponte alla foce del Letimbro, Santi: "Subito la messa in sicurezza per la riapertura in tempi brevi, poi il restyling complessivo" - IVG.it

Savona. “Attendiamo di conoscere quali interventi dovremo effettuare per metterlo in sicurezza, ma ci sono buone possibilità di riaprire Ponte Ruffino ben prima dell’avvio dei lavori per il suo restyling complessivo”. Così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Savona Piero Santi a margine del sopralluogo effettuato questa mattina per valutare le condizioni del viadotto situato alla foce del Letimbro.

Questa mattina l’ingegner Luca Romano, specializzato nella progettazione e nella “gestione” dei ponti, ha valutato da vicino le condizioni del manufatto e si è subito messo al lavoro per stilare una relazione tecnica complessiva.

“Nel documento – precisa ancora Piero Santi – saranno dettagliati i lavori che dovremo realizzare per poter riaprire il ponte già in tempi brevi e comunque prima di avviare la sua sistemazione complessiva”.

Tra le prescrizioni “quasi certe” la limitazione del carico: “In caso di manifestazioni quali fuochi artificiali – aggiunge Santi – opteremo per la chiusura totale, onde evitare proprio che gli spettatori si fermino sul ponte”.

Il ponte era stato temporaneamente chiuso la mattina del 13 giugno. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco per verificare alcune segnalazioni secondo cui il ponte vibrava in modo marcato.

Per l’infrastruttura sono comunque previsti, già a bilancio, 200 mila euro da investire nel ponte da realizzarsi a fine estate: sostituzione generale delle paratie e dei tiranti, verniciatura e completo restyling della struttura.