Poker di innesti per il Quiliano&Valleggia: tesserati Enrile, La Piana, Saino e Seck - IVG.it

Il Quiliano&Valleggia ha ufficializzato da pochi minuti quattro acquisti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Enrico Ferraro nel prossimo campionato di Prima Categoria.

Il primo nome è quello di Matteo Enrile. Centrocampista classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Savona, parentesi nel Legino e a Vado, l’ultima stagione era in forza al Bragno in Promozione prima di assentarsi per motivi lavorativi dalla scena calcistica.

Per la difesa ci sarà Andrea La Piana. Difensore classe 2000, esordì nel Vado in Eccellenza, poi Legino e l’ultima stagione nella fila della Vadese. Arrivano anche due attaccanti.

Il 1994 Filippo Saino che, oltre a far parte dello staff tecnico della Academy bianco-rosso-viola, sarà in forza alla prima squadra. Può vantare un passato in svariate società della Val Bormida: Cairese, Aurora Cairo, Bragno, Carcarese e Altarese. L’altra punta è Pathe Seck, classe 1995, in passato ha avuto esperienze allo Speranza e nel Celle.