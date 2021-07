Pietra Ligure, Riccardo Gaggero annuncia l'addio ai biancocelesti con una lettera - IVG.it

Pietra Ligure. Prima o poi sarebbe dovuto accadere. Non sarà sicuramente facile fare a meno di Riccardo Gaggero per la formazione allenata da Mario Pisano, tecnico confermato e alla guida della compagine biancoceleste per il sesto anno consecutivo. L’attaccante classe ’92 ha affidato ai social la sua lettera d’addio, scritta a cuore aperto per salutare uno staff e un ambiente che, a suo dire, hanno saputo regalargli davvero delle grandissime emozioni.

Di seguito il suo messaggio: “Grazie. Grazie perché sono stati 3 anni fantastici, grazie perché quello che mi ha dato questa società molto probabilmente non lo avevo mai ricevuto da nessun’altra. Grazie di avermi fatto sentire un professionista nei dilettanti, ma soprattutto di avermi fatto crescere come calciatore e come uomo.

Tutto ciò è inevitabile quando collabori con persone come Luca Filadelli amico da sempre e grandissimo direttore, Davide Deiana,Luca Ballone e Matteo Cocco, componenti di uno staff invidiato in tutta la categoria. Poi c’è Mario Pisano, che con moooolta fatica e testa dura mi ha insegnato qualcosa che alla mia età non avrei mai pensato di poter imparare oltre a stringere un bellissimo rapporto… Grazie mister!

Ultimo ma non meno importante Claudio Faggiano, uomo dai valori inarrivabili e presidente per eccellenza. Nessuno può negare un bacio nel vento al mitico Luigino, anima di questa famiglia. Non sono il tipo che scrive e dice certe cose, ma voi meritate tutto. Chissà che questo non sia solo un arrivederci. Ancora una volta, grazie Pietra.”

È terminato in questa maniera il messaggio di addio scritto dal classe ’92, ormai da ieri svincolato e ora libero di accordarsi con qualsiasi società interessata.