Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: "Petizione per stop a senso unico sul lungomare? Solo speculazione politica" - IVG.it

Pietra Ligure. La petizione per eliminare il senso unico sul lungomare Bado di Pietra Ligure istituito pochi mesi fa dall’amministrazione comunale è sbagliata nei tempi e nelle modalità, oltre che nella sostanza”. Parole del sindaco Luigi De Vincenzi, che ribatte all’iniziativa del consigliere di minoranza pietrese Silvia Rozzi (FdI).

“In primo luogo ricordo che il senso unico è stato istituito nel gennaio 2020, quindi ha affrontato già l’estate scorsa nella quale non si sono registrati problemi. In seconda istanza è evidente che la situazione viaria sull’Aurelia sia determinata dai cantieri autostradali in corso, che riversano sulla viabilità ordinaria un notevole flusso di veicoli e anche mezzi pesanti” aggiunge.

“Dalla nostra analisi è in particolare il cantiere nella galleria tra Finale Ligure e Orco Feglino ha determinare il caos, con un blocco alla circolazione dovuto a code quotidiane oltre i 10 km”.

“Le prove di quanto affermo sono in vide e foto, realizzati dal primo pomeriggio del venerdì quando è imposto lo stop ai cantieri autostradali: dalle 13 e 30 in poi non ci sono code sull’Aurelia! La viabilità è regolare e la circolazione è nella norma” sottolinea il primo cittadino pietrese.

“Considerando che il cantiere tra Finale e Orco Feglino terminerà il 15 luglio, ritengo che la petizione potesse essere avviata dopo, senza condizionamenti esterni legati, in maniera chiara, ai lavori sulla A10”, quindi per il sindaco una tempistica sbagliata e fuori luogo. “Così sembra più una speculazione politica…” rincara.

“Come amministrazione attendiamo la conclusione del cantiere il prossimo 15 luglio, in seguito faremo nuove osservazioni tecniche e valutazioni. Anche perché imputare al senso unico sulla passeggiata a Pietra code chilometriche sull’Aurelia, da Borghetto fino a Finale Ligure, mi pare davvero suggestivo”.

“Infine, resta il fatto che l’istituzione del senso unico sul lungomare ha portato benefici complessivi al centro pietrese, sia in termini di vivibilità quanto per le stesse attività produttive del paese” conclude De Vincenzi.