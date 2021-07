Pietra Ligure, gli Allievi 2005 trionfano ai provinciali - IVG.it

Dopo un anno di chiusure e blocchi dovute al Covid gli allievi del Pietra Ligure 2005 con la forza e l’impegno di continuare nella loro preparazione hanno conquistato il titolo provinciale 2021.

La finale si è svolta domenica 27 giugno sul campo del Quiliano “Stadio Picasso”. A giocarsi il titolo provinciale ASD Pietra Ligure 1956 e il Legino 1910. Tensione alta prima e durante la partita per una sfida che ha sapore di riscatto per un anno particolare.

Il Pietra Ligure arrivava alla finale da imbattuto dopo aver incontrato Albenga, Area Calcio Andorra, Ceriale Progetto Calcio, Finale Ligure; il Legino aveva invece incontrato Cairese, Cengio, Priamar 1942, Quiliano & Valleggia, Veloce 1910 ed è proprio con quest’ultima che giocherà uno spareggio con cui accede alla finale.

ASD Pietra Ligure, i convocati dal Mister Simone Borraccino sono stati: Illiano, Tambresoni, Bolia, Folco, Aicardi, Giani, Baccino, Ramadhi, Fontani, Asteggiante, Valentino, Colombo, Amendola, Vignone, Benini, Gagliotti, Ferrauto, Paulicelli, Decia.

Il risultato finale 3-2 ha consegnato la finale al Pietra Ligure, i goal sono stati realizzati da Benini e Gagliotti nel primo tempo e ancora Gagliotti nel secondo tempo. La società ha rivolto un ringraziamento a tutto lo staff che ha seguito i ragazzi con costanza e passione motivandoli sempre e creando un gruppo che va oltre il concetto di squadra.

I ragazzi invece hanno dedicano la vittoria al loro portiere Matteo Martinetti infortunatosi in una delle ultime partite. In settimana per la squadra sono previsti festeggiamenti offerti dall’ASD Pietra Ligure.