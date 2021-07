Piccini candidato sindaco di Loano, Gervasi: "Pronti a condividere istanze, proposte e progetti" - IVG.it

Loano. Paolo Gervasi, capogruppo di minoranza di LoaNoi, pare essere soddisfatto dell’accordo elettorale che vedrà il suo gruppo, la lista Pd/Da sempre per Loano ed il Gruppo Misto fare fronte comune a sostegno della candidatura di Giacomo “Jimmy” Piccinini alla carica di sindaco di Loano.

“Finalmente è giunto il momento di scoprire le carte – afferma Gervasi – L’idea parte da molto lontano, dalla iniziale collaborazione fra le liste civiche LoaNoi e Pd/Da sempre per Loano che, all’interno del consiglio comunale, trovano punti in comune con il neonato Gruppo Misto per una differente visione della Loano del futuro”.

“Sono mesi lunghi e difficili, di incontri e valutazioni. Fino a che si giunge alla definizione del progetto con la scelta definitiva di Giacomo Piccinini alla guida”.

Gervasi lo definisce “un progetto ambizioso cui la lista civica assicurerà il proprio contributo e il proprio apporto, condividendo istanze, proposte e progetti già oggetto della propria attività consiliare nei 5 anni di minoranza. Corre l’obbligo di dedicare un pensiero ed un particolare ringraziamento a Gianni Siccardi per il grande lavoro svolto in questi mesi, di guida e supporto”.