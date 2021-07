Pesca amatoriale, a Varazze sono stati assegnati i premi ai partecipanti del “Palio di San Pietro” - IVG.it

Varazze. Una premiazione all’insegna della stima reciproca e dei sorrisi. Potrebbe essere questa un’esaustiva descrizione dell’evento che si è tenuto durante la serata di mercoledì 7 luglio nella base nautica dell’APSDV, molo di sottoflutto (Barilon) del porto turistico Marina di Varazze, in occasione della serata conviviale appositamente organizzata, grazie alla disponibilità di più soci i quali si sono trasformati in chef, camerieri e aiutanti tuttofare. Una serata insieme e in sicurezza, questo tra persone vaccinate e costantemente attente a evitare il diffondersi della pandemia da Covid-19.

La premiazione, che si è tenuta a conclusione della bella serata conviviale con la partecipazione di Mariangela Calcagno, assessore alla cultura, ai servizi sociali e all’ambiente della città di Varazze, è stata coordinata dai presidenti delle due associazioni sportive: Massimiliano Lusso (Celle Ligure) e Alberto Patrucco (Varazze), coadiuvati dal vicepresidente Fiore Fiori, che ha impeccabilmente svolto il ruolo assegnatogli.

A fine serata tutti i partecipanti si sono adoperati per sistemare e ripulire la base nautica ospitante, questo a testimonianza dello stile di queste due Associazioni “amiche”, socialmente impegnate anche nel promuovere a tutto tondo, ma soprattutto tra i giovani e giovanissimi, l’amore per il mare e l’attenzione alla conservazione della sua biodiversità, sempre più seriamente minacciata dall’inquinamento di rifiuti, in particolare la dannosissima plastica, gli idrocarburi e tanto altro ancora.

Tutte le coppie partecipanti al “Palio di San Pietro” 2021, tradizionale raduno amatoriale di pesca al bolentino, hanno ricevuto in premio un sacchetto contenete generi alimentari di vario tipo, secondo la posizione in classifica: 1° Patrucco A./ Ciampini P. (APSDV); 2° Uguccioni C./ Uguccioni P.; 3° Lusso M./ Ansaldo G.; 4° Fazio G./ Cerruti G.; 5° Rovida F./ Gianatti G.; 6° Giordano F./ Laviosa G.; 7° Fiori F./ Sala D.; 8° Nidasio/ Lalomia; 9° Miccolis L./ Bassi M.

Il Trofeo del “Palio di San Pietro” 2021 è pertanto stato consegnato all’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze. Il prossimo appuntamento in programma sarà adesso proprio oggi, sabato 10 luglio, con “Pesca in Amicizia”, manifestazione ludico amatoriale a coppie di pesca al bolentino o canna da natante, seconda prova del calendario manifestazioni 2021 dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV) aperta a tutti, purché muniti di imbarcazione.