Per Forbes Noli è uno dei "quattro paradisi costieri da scoprire" in Liguria - IVG.it

Noli. Tra i 4 borghi della Riviera ligure “da scoprire”, scelti dalla nota rivista statunitense Forbes, c’è anche Noli. Una sorpresa più che meritata per uno dei paesi più belli del ponente savonese, scelto anche per la sua qualità dell’acqua.

Su Forbes si legge: “In un paese dove molte destinazioni hanno storie uniche, Noli si distingue. Questa piccola città era un tempo una repubblica marinara, come Venezia, Pisa e Genova, e riuscì a mantenere la sua indipendenza molto più a lungo di alcuni rivali più noti, fino a quando soccombette alle forze napoleoniche nel 1797. Il sommo poeta Dante, che probabilmente visitò il borgo all’inizio del 1300, immortalò Noli nella sua Divina Commedia“.

“Tra le attrazioni il centro storico ben conservato e il Castello di Monte Ursino, complesso fortificato nel corso di centinaia di anni, a partire dal X secolo. Dal suo punto di osservazione, il castello serviva per avvertire da imminenti invasori costieri; oggi, più serenamente, permette ampie vedute del mare. Se vieni a Noli per la spiaggia, ne hai scelta una buona, perché è Bandiera Blu (che certifica la qualità dell’acqua e che sono stati rispettati determinati standard ambientali). La Spiaggia dei Pescatori di sabbia e ciottoli è facilmente raggiungibile dal paese. Lungo la costa ci sono sia spiagge pubbliche che private” si legge ancora.

Insieme alla bella cittadina in provincia di Savona, nella rivista compaiono anche il Comune di Cervo, Nervi e Tellaro. Così recita la presentazione dei borghi sulla rivista americana: “Quando si cercano nuove destinazioni in Italia, non bisogna [fare troppa fatica] per trovarne. Anche un’area conosciuta come la Riviera ha una buona scelta di paesini intriganti e cittadine che molti viaggiatori incalliti devono ancora scoprire. Ecco quattro paradisi costieri che potresti non conoscere ma dovresti considerare per il tuo prossimo viaggio in questa regione: tre sono considerati tra i più bei paesi italiani (I borghi più belli d’Italia)”.