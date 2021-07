Parliamo Europeo, la puntata di venerdì 2 luglio - IVG.it

Venerdì 2 luglio è andata in onda la ventesima puntata di Parliamo Europeo, format sportivo di approfondimento ed analisi della 16ª edizione del campionato europeo di calcio, alla cui fase finale hanno partecipato ventiquattro squadre nazionali, delle quali otto sono ancora in corsa.

Ospite della giornata Massimo Cacciatori, ex portiere blucerchiato degli anni ’70 il quale al momento lavora come docente tecnico per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Durante la propria carriera da allenatore l’estremo difensore ha anche militato nella Lazio e nel Gubbio, mentre da allenatore tra le altre ha guidato l’Ancona, il Teramo e il Campobasso.

Al centro della trasmissione i commenti sulla partita che questa sera attende l’Italia di Roberto Mancini, con l’analisi reparto per reparto dei punti di forza e di quelli deboli dei nostri avversari. Non è poi mancato approfondimento in merito a Spagna-Svizzera, altro quarto di finale che verrà disputato quest’oggi alle 18:00. Infine non poteva mancare la consueta rassegna stampa, quest’ultima arricchita con curiosità e qualche titolo scelto dai giornali del resto d’Europa.