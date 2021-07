Parco del Boschetto a Varazze, la minoranza: "Chiuso da un anno, riaprirlo per cittadini e turisti" - IVG.it

Varazze. Riaprire il Parco “il Boschetto”, chiuso e inaccessibile da più di un anno. A chiederlo, attraverso un interrogazione, sono i consiglieri comunali di opposizione Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Isabella Parini.

“Abbiamo interrogato il vicesindaco Pierfederici in merito alla situazione in cui versa il Parco ‘Il Boschetto’, un’area verde di pregio dedicata alla fruizione della cittadinanza che attualmente risulta chiusa e inaccessibile da più di un anno – spiegano – Essendo un’area aperta e verde non comprendiamo per quale motivo non sia stata riaperta e resa nuovamente disponibile all’uso dei nostri bambini, ragazzi e a tutta la cittadinanza”.

“Si tratta di un luogo fresco e ombroso – proseguono – che proprio nella stagione estiva può essere sfruttato al meglio. I cittadini e i turisti potrebbero godere di questo luogo bellissimo che caratterizza il quartiere di San Nazario nel quale potrebbero essere organizzate inoltre iniziative culturali e di intrattenimento”.

“Ricordiamo che il Boschetto era stato riqualificato proprio per renderlo godibile inserendo anche alcuni giochi per i bambini e l’area era stata affidata, con bando di gara, a un privato che ne aveva la gestione; sono state impiegate risorse ed energie che ad oggi sono andate sprecate perché il luogo risulta chiuso. Abbiamo sul nostro territorio luoghi di eccellenza, come quello di cui ci occupiamo oggi, che non vengono resi godibili ai cittadini, in questo modo perdiamo occasioni per rendere la nostra bellissima città accogliente. Speriamo di avere risposte veloci e concrete ma soprattutto speriamo di spronare la maggioranza a ripristinare il Parco”, concludono dalla minoranza.