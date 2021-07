Pallavolo Carcare, prosegue la stagione positiva con due titoli regionali - IVG.it

Giornata impegnativa ma densa di soddisfazioni per la Pallavolo Carcare che, nella giornata delle finali regionali di divisione femminile e maschile, giocate a Cogoleto e Arenzano, ha portato a casa rispettivamente un titolo di vice-campione e un titolo di campione regionale.

I primi a scendere in campo, in mattinata ad Arenzano, sono stati i giovani biancorossi di Luca Garra ed Enrico Fazio. Dall’altra parte della rete la compagine dell’U.S. Acli Santa Sabina. I carcaresi, dopo un primo set sotto tono perso con il parziale di 25-16, hanno iniziato a carburare e si sono aggiudicati i due set successivi sui parziali di 25-15 e 25-23. Nel quarto set sono però poi tornati a schiacciare gli avversari biancoblù, i quali si sono imposti 25-23 aprendo le porte al tie-break, che i carcaresi si sono aggiudicati con un netto 15-10. Partita difficile quindi, giocata prevalentemente di ‘testa’ con i primi due punti in classifica conquistati.

È stato poi un perentorio 3 a 0 il risultato con cui i biancorossi hanno piegato un coriaceo Volley Sestri Levante, score che ha incoronato i biancorossi carcaresi come campioni regionali 2020/2021 della nuova formula Coppa Italia di Divisione. Questo risultato permetterà ora alla squadra allenata dai coach Garra e Fazio l’accesso alla fase interregionale in programma in Lombardia il 17 e 18 Luglio.

“Un traguardo importante e insperato, arrivato in una stagione difficile in tutti i sensi, nella quale è stato complicato anche allenarsi. Un’annata che pare non finisca mai, ma densa di soddisfazioni per tutto il gruppo.” Si sono espressi in questa maniera i tecnici Garra e Fazio che poi hanno anche aggiunto: “Ora focalizziamoci sulla prossima tappa, quella interregionale del 17 e 18 luglio, soltanto l’accesso è già un risultato di grande rilievo.” Il traguardo raggiunto oggi arriva per i biancorossi a seguito di un tabellino, territoriale e regionale, che annovera otto vittorie su otto partite giocate.

Le ragazze biancorosse invece, impegnate a Cogoleto, si sono aggiudicate per 3 a 1 la prima partita del pomeriggio ai danni del Volley Sestri Levante. Partenza contratta e sotto tono delle carcaresi che hanno ceduto il primo set sul parziale di 12-25. Nel secondo set il collettivo biancorosso ha però trovato una grandissima reazione cominciando a macinare gioco. 25-22; 25-16; 25-15, questi i parziali grazie ai quali Conad Mac 3 Carcare si è aggiudicata l’incontro.

Nell’ultima partita in programma non sono invece riuscite a spuntarla le ragazze allenate da mister Fazio Fazio. Una sconfitta dolceamara per il sestetto biancorosso, comunque riuscito a conquistare il titolo da vice-campione regionale. A festeggiare è stato invece il Despar Express Masone Vallestura, con le avversarie delle carcaresi riuscite ad approfittare probabilmente anche della stanchezza del sestetto rivale. Anche in questo caso di tutto rilievo il tabellino territoriale e regionale del collettivo, che annovera due sole le sconfitte stagionali.

Infine non sarebbe potuto mancare il commento del presidente Michele Lorenzo, soddisfatto dopo una giornata che ha proiettato ancora una volta la società valbormidese ai vertici del volley ligure: “Giornata lunga, impegnativa ma densa di soddisfazioni, un primo e un secondo posto a livello regionale sono per noi traguardi importanti e di rilievo a testimonianza che la Pallavolo Carcare è una realtà, anche se periferica, importante, dinamica e significativa, capace di declinare questo sport ad ottimi livelli. Aver disputato i Play off del campionato di B2 femminile, portare tre collettivi a livello regionale, due dei quali a livello interregionale (U 15 M e 1DM) eun titolo territoriale di seconda divisione femminile, è frutto di un lavoro costante di tecnici, atleti e dirigenti. Complimenti a tutti gli atleti e un grande ringraziamento a tutti per i risultati sin qui ottenuti.”