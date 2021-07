Pallacanestro Amatori Savona, questa sera A2 nel mirino nell'andata contro il Puianello Basket Team - IVG.it

Vado Ligure. L’attesa sta per finire. Questa sera alle ore 21:00 nella cornice del Pallone di Vado Ligure andrà in scena la sfida di andata valevole per lo spareggio che mette in palio un posto nella Serie A2 della prossima stagione. Ad affrontarsi nella vuota (a causa della normative anti-Covid) location di Vado saranno Pallacanestro Amatori Savona e Puianello Basket Team, squadra dotata di ottima tecnica e speranzosa di sgambettare in casa le volenterose ragazze allenate da coach Roberto Damigliano.

Concentrazione, grinta, carattere e tanto sacrificio, saranno queste le caratteristiche utili per non sbagliare l’appuntamento più importante della stagione, un’annata lunghissima iniziata addirittura a settembre con la sirena finale che suonerà domenica prossima (11 luglio).

A spaventare le savonesi paradossalmente non sono però tanto le avversarie quanto la propria condizione fisica. Le biancorosse non giocano infatti dal 13 giugno e, nonostante la costanza degli allenamenti, nessuna formazione si è prestata a svolgere qualche amichevole propedeutica.

Fattore di preoccupazione questo che incoraggia invece appunto il Puianello, squadra di una piccola frazione del comune di Quattro Castella (provincia di Reggio Emilia) che sogna realmente di poter sgambettare le più quotate rivali.

Il Pallacanestro Amatori Savona si presenta a gara 1 con 12 successi in 14 incontri, una percentuale decisamente maggiore rispetto al 13/21 collezionato dalle avversarie. In una finale però lo si sa, i valori vengono azzerati, con 80 minuti che diventano vitali per inseguire un sogno.

Il fischio d’inizio sarà alle ore 21:00, il Pallacanestro Amatori Savona femminile non vuole smettere di sognare.