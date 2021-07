Ospedale di Cairo, Lovanio (Pd): "Per l'amministrazione non è una priorità" - IVG.it

Cairo Montenotte. “Dopo quattro anni di amministrazione fallimentare questa giunta getta finalmente la maschera sulla propria inadeguatezza ad affrontare i temi delicati del nostro territorio e sulla propria reale volontà che non vede l’ospedale come una priorità per i cittadini e un servizio essenziale per tutta la popolazione”.

È duro l’attacco di Nicolò Lovanio, consigliere comunale del gruppo Cairo Civica e Democratica, dopo le dichiarazioni del vicesindaco e assessore alla Sanità Roberto Speranza in merito all’ospedale San Giuseppe. Commentando l’intervista rilasciata a Ivg dal direttore generale dell’Asl2 Marco Damonte Prioli, infatti, Speranza aveva rimarcato come “sarebbe da incoscienti chiedere cose impossibili, è più sensato cercare di ottenere risultati che posso essere realizzabili”. Quali? “Al momento e con le risorse a disposizione, l’attivazione del Punto di primo intervento h24 e non quella di un pronto soccorso”.

Parole che non sono piaciute alla minoranza. “Stentiamo a crederci – afferma Lovanio – Le dichiarazioni del vicesindaco sono lontane dal sentimento di tutti i cittadini cairesi che da anni lottano per avere un ospedale aperto ed efficiente. A queste dichiarazioni, figlie delle politiche fallimentari di questa amministrazione, continueremo ad opporci con tutte le nostre forze ed in tutte le sedi”.

“Non molto tempo fa – prosegue – la stessa amministrazione Lambertini- Speranza ha sottoscritto un documento, presentato alla Regione Liguria, insieme ad altre amministrazioni locali, sindacati e comitato sanitario locale che va nella direzione opposta delle dichiarazioni del vicesindaco Speranza. Quindi le questioni sono due: o non vi è comunicazione e direi anche idee molto divergenti e confuse nelle giunta cairese, oppure hanno cambiato radicalmente idea sull’ospedale in poco tempo, disattendendo gli impegni presi e prendendo in giro i cittadini tutti”.

“Cairo Montenotte merita un’amministrazione che difenda i suoi cittadini e che riporti il nostro comune al centro dello sviluppo della val Bormida. Come consigliere comunale del gruppo Cairo Civica e Democratica ed insieme al Partito Democratico, di cui faccio parte, lavorerò per questo obiettivo insieme a tutti i nostri alleati”, conclude Lovanio.