Ospedale di Albenga, Toti promette: "Sarà presidio per smaltimento liste di attesa" - IVG.it

Albenga. “Indipendentemente dal futuro asset, se totalmente pubblico o in parte con i privati, la mission dell’ospedale di Albenga sarà quella di rappresentare presidio funzionale allo smaltimento delle liste di attesa, problema che affligge la nostra sanità”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, ad Albenga per l’inaugurazione della messa in sicurezza del rio Fasceo e Carendetta.

“Sul Punto di Primo Intervento stiamo lavorando per una riapertura prima possibile, la Asl 2 ha pubblicato due bandi per medici d’emergenza e anestesisti e auspichiamo di reperire il personale necessario al più presto” aggiunge Toti.

“Oltre alla medicina di elezione che speriamo di riavere in tempi ragionevoli, ora è stata riattivata in parte la protesica e andremo avanti per una completa e progressiva riapertura dei servizi sanitari”.

Quanto alla privatizzazione del nosocomio ingauno, sul quale è pendente ancora il pronunciamento del Consiglio di Stato: “Entro il 15 luglio faremo il punto con i legali e vedremo quale decisione intraprendere rispetto alla procedura di affidamento, una pratica non certo semplice”.

“Resta la volontà di avere un ospedale indirizzato allo smaltimento delle liste di attesa, quindi chirurgia generale e chirurgia ortopedica: entro la fine del mese è mia intenzione fare il quadro della situazione con i sindaci e il territorio” conclude Toti.