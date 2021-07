Ospedale di Albenga, Ciangherotti: "Tolto il pannello all'ingresso. Requiem per il nostro PPI?" - IVG.it

Albenga. “C’è qualcosa che stona nelle parole del governatore Toti che all’inizio del mese aveva annunciato la riapertura del Punto di primo intervento del Santa Maria di Misericordia. Praticamente, in contemporanea, è stato tolto il pannello all’ingresso dell’ospedale. E’ forse l’inizio del requiem del Ppi? Dovrebbe essere trasformato in un vero e proprio pronto soccorso con un suo primario e un proprio staff operativo”.

A chiederselo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga. “Lo ripeto – afferma Ciangherotti – si tratta di un servizio essenziale per la comunità locale e a maggior ragione ora che la popolazione del territorio è raddoppiata per la presenza dei turisti in vacanza nel comprensorio rivierasco il Ppi va riaperto”.

Ciangherotti interviene anche sulla questione del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: “E’ l’unico servizio attivo per un territorio molto vasto come quello del Ponente. Per un paziente restare 14/16 ore in attesa in pronto soccorso, prima di essere visitato e trattato, è una situazione inaccettabile”.

“Non ho mai messo in dubbio – puntualizza Ciangherotti – la professionalità del personale in servizio al Santa Corona ma anzi ne ho esaltato il valore visto che spesso lavorano in condizioni di vera emergenza. La verità semmai – conclude – è che ho chiesto il potenziamento dell’organico in servizio”.