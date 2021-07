Orientamenti Summer, Ilaria Cavo al Ferraris-Pancaldo di Savona: "In ascolto delle imprese per orientare e formare i ragazzi" - IVG.it

Liguria. E’ partita questa mattina all’istituto Ferraris Pancaldo la tappa savonese di “Orientamenti Summer”, la manifestazione di Regione Liguria dedicata all’orientamento dei giovani e alle loro famiglie che per la prima volta, in questo mese di luglio, tocca tutta la Liguria.

Circa 70 tra bambini dei centri estivi e ragazzi delle scuole medie sono stati coinvolti oggi attraverso i laboratori, i test di orientamento e le esercitazioni proposti dagli specialisti di #progettiamocilfuturo in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Comune di Savona, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Cna e Confartigianato. Erano presenti Ilaria Cavo, assessore regionale ligure alle politiche socio sanitarie e terzo settore, politiche giovanili, scuola, università e formazione, cultura e spettacolo; di Ileana Romagnoli, assessore del Comune di Savona alle politiche sociali, sanità, politiche scolastiche ed educative, politiche abitative, integrazione e convivenza, rapporti con il volontariato, Franco Lolli in rappresentanza del Ferraris Pancaldo e altre autorità.

Tra le realtà presenti anche Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che, viste le richieste del mercato, ha manifestato la necessità di formare attraverso l’Ente Scuola Edile nuove figure nel settore, dai carpentieri ai posatori di cappotto fino agli esperti di efficientamento energetico.

Si tratta di un piano proposto dalla Regione Liguria nel quadro del Progetto Orientamenti per consentire a studentesse e studenti di rafforzare e potenziare le proprie competenze disciplinari e relazionali, anche in un anno particolare e complesso come il 2021, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.

Orientamenti Summer, dunque, rappresenta uno strumento che le scuole di ogni ordine e grado potranno mettere a frutto durante la propria attività nel periodo estivo. Savona rappresenta una tappa del tour di orientamenti i cui eventi, successivi a stamattina, si svolgeranno il 26, 27 e 28 luglio presso il laboratorio territoriale all’interno del Ferraris Pancaldo. Pertanto, non avrà luogo solo a Genova, ma farà sosta in tutte le province della Liguria.





Orientamenti Summer al Ferraris-Pancaldo di Savona

Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 18 e coinvolgeranno gli studenti del territorio, i loro docenti ed eventualmente anche le famiglie. Stamattina è stata la volta dei bambini della scuola d’infanzia.

Naturalmente l’emergenza sanitaria consentirà la partecipazione al progetto ad un numero ridotto di partecipanti ma, in ogni caso, gli appuntamenti rappresentano un’occasione importante per lo svolgimento di attività laboratoriali, pensate per avvicinare i giovani alle aree tematiche di IT & elettronica, tecnologie solari, bionica, tecnologie ottiche e conservazione dei beni culturali, e alle rispettive professioni in ambito Stem.

“E’ un messaggio che raccogliamo da questo e da altri settori professionali – ha sottolineato l’assessore alla formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo – perché arrivino chiare quelle che sono le esigenze formative ed occupazionali. Con Ance peraltro abbiamo iniziato un percorso perché si possano realizzare progetti nelle scuole edili attivando la misura ‘Match Point’ e tutte le altre linee della formazione. Intanto in questo evento i ragazzi sono attratti dai laboratori sul saper fare e sulle materie scientifiche. E poi ci sono le esercitazioni dei vigili del fuoco e il gioco Pompieropoli che incuriosiscono soprattutto i più piccoli. Anche questa è formazione, anche questo è orientamento”.

Orientamenti Summer proseguirà la sua attività a Savona fino al 28 luglio. Dal 27 al 30 luglio approderà all’istituto Gianelli di Chiavari. Programma e prenotazioni sono disponibili sul sito della manifestazione qui.