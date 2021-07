Open Night da record, in Asl2 somministrate 827 dosi. Toti: "Formula vincente" - IVG.it

Savona. “L’affluenza all’Open Night di ieri organizzata da Regione Liguria è stata da record con 4.647 vaccini somministrati di cui 827 in Asl2; un’ulteriore risposta di quanto la formula risulti vincente ed è per questo che, oltre questa sera, la prossima settimana ci saranno altre serate in cui verrà garantita la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, sia per le prime che per le seconde dosi”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti commenta l’andamento della campagna di vaccinazione in Liguria, con il 62% della popolazione che ha già ricevuto almeno la prima dose. “Ad agosto – prosegue – la nostra regione avrà numeri straordinari nella campagna di vaccinazione e questo grazie ai liguri che in larga parte hanno capito, anche prima dell’attuazione del green pass, quanto vaccinarsi sia un obbligo soprattutto civile.”

“L’obiettivo è quello di garantire a tutti la possibilità di vaccinarsi nel più breve tempo possibile ed è per questo che abbiamo deciso di anticipare anche le seconde dosi, visto che i numeri sono inconfutabili e ci dicono che con la doppia dose di vaccino si scongiura il rischio dell’ospedalizzazione. Il Green Pass ci permetterà di dare la spinta finale alla lotta al virus”.

Dei 4.647 vaccini somministrati, le prime dosi sono state 2.458 e le seconde dosi 2.189. In Asl1 sono stati somministrati 489 vaccini (397 prime dosi + 92 seconde dosi), in Asl2 827 vaccini (339 prime dosi + 488 seconde dosi) in Asl 3 sono stati somministrati all’Hub di San Benigno e all’Hub della Foce 2141 vaccini (1.190 prime dosi + 951 seconde dosi), in Asl4 i vaccinati sono stati 624 (254 prime dosi, 370 seconde dosi), in Asl5 566 vaccini (278 prime dosi + 288 seconde dosi).