Open night, centinaia di persone in coda al Palacrociere. Prioli: "Riusciremo a fare 800 vaccinazioni" - IVG.it

Savona. Centinaia di persone in attesa fuori dal Palacrociere di Savona per ricevere il vaccino anti Covid in occasione dell’open night.

“Avevamo preparato circa 500 dosi, ma vista l’affluenza oltre le aspettative abbiamo alzato a 800. Non basteranno per tutti, ma chi vorrà potrà tornare domani o dopodomani“, ha rassicurato il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli.

“Le tre serate, tutte ad accesso diretto, sono rivolte sia a chi deve ancora vaccinarsi per effettuare la prima dose con richiamo a 21 giorni per Pfizer e a 28 giorni per Moderna, sia a chi deve completare il ciclo con la seconda dose” – aveva spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

“Per la prima dose – ricorda Prioli -, è possibile prenotare attraverso il portale di Regione Liguria ci sono posti disponibili a partire già dal giorno successivo“.