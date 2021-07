Olimpia Carcarese, la campagna acquisti inizia dalla difesa: definito l’accordo con Davide Manfredi - IVG.it

Carcare. Dopo le numerose conferme, è tempo anche di new entry per la squadra di mister Chiarlone, formazione che la prossima stagione potrà contare su Davide Manfredi (classe 1997), difensore centrale di talento.

Manfredi inizia a tirare i primi calci al pallone proprio al Corrent, dove gioca fino alla categoria Esordienti ed è allenato, tra gli altri, anche dall’attuale direttore tecnico Ilario Genta. Successivamente indossa la maglia del Genoa, società professionistica dove completa il percorso del settore giovanile, per poi arrivare, ad appena 16 anni, nella prima squadra della Cairese giocando tre stagioni in Eccellenza. Nel 2016, però, decide di fermarsi per dedicarsi agli studi e frequentare l’università a Torino.

Adesso però è giunto il momento di tornare in campo per il difensore vestendo di nuovo i colori biancorossi. “Sono cresciuto a Carcare, società che conosco e dove ho tanti amici, quindi non potevo che ricominciare da qui, dalla Carcarese”, ha commentato Manfredi.

“Sono veramente felice e orgoglioso che un altro carcarese di qualità abbia scelto di sposare il nostro progetto e di tornare a vestire biancorosso. Far giocare i migliori carcaresi nella Carcarese è un nostro obiettivo e quindi non posso che essere soddisfatto dell’operazione”, ha dichiarato il direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

“Davide è un difensore di qualità assoluta per questa e per altre categorie, sono sicuro che nonostante negli ultimi anni non abbia giocato da agonista, possa tornare in tempi rapidi ai livelli che conosciamo”, ha aggiunto.

“Ho provato per due anni a convincerlo a ricominciare in biancorosso, il fatto che un giocatore del suo valore avesse appeso gli scarpini al chiodo per me era un vero peccato. Ora è arrivato il momento giusto e siamo tutti felicissimi”, ha concluso Gandolfo.