Offese al sindaco Monica Giuliano, Anpi "Inaccettabile". Toti: "Auspico provvedimenti severi" - IVG.it

Vado Ligure. Si allarga ancora il fronte solidale a sostegno di Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure, finita al centro di un vero e proprio caso politico-sportivo dopo la decisione di negare la subconcessione dello stadio Chittolina ai biancoblu.

La sezione Anpi di Vado Ligure esprime la totale solidarietà al primo cittadino vadese, condannando con fermezza l’attacco verbale subito: “Con la partecipazione alla Lotta di Liberazione come staffette partigiane contro il nazifascismo, le donne hanno combattuto per ottenere i diritti che il fascismo aveva cancellato, e con la nascita della Carta Costituzionale e con il loro contributo alle lotte sociali hanno fatto sì, che quei diritti venissero riconosciuti in tutti nei diversi settori della Repubblica, dal lavoro, al sociale, sino al ricoprimento degli incarichi istituzionali”.

“La sezione Anpi di Vado Ligure, ribadisce inoltre che i valori dello Sport con la “S” maiuscola non posso essere rappresentati da un tale comportamento, perché quei valori che sono in primis il rispetto della persona umana in base al diverso orientamento sessuale, al colore della pelle, e alla religione che uno professa: sono scritti nell’Art. 3 della nostra Costituzione” conclude l’Anpi vadese.

“In merito alle recenti polemiche relative alla richiesta di utilizzo dello stadio “Chittolina” di Vado Ligure da parte della società “Pro Savona Calcio” e soprattutto in relazione alle gravissime intimidazioni e offese rivolte al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano da parte del vice presidente della società calcistica Simone Marinelli, il circolo di Vado Ligure del Partito Democratico condanna fermamente questo gesto inqualificabile e si augura che il confronto pubblico ritorni su un piano di correttezza e di civiltà” afferma il segretario cittadino Alessandro Oderda.

Il caso ha provocato anche la reazione e il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha telefonato al sindaco Giuliano: “Ferma condanna per le pesanti offese al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano a cui esprimo la mia piena e totale solidarietà. Le parole pronunciate dal vice presidente del Savona Calcio sono inqualificabili e inaccettabili e auspico che vengano assunti provvedimenti severi dalle autorità preposte”.

“L’odio sui social, le offese e le minacce non devono mai essere sottovalutate: chi agisce in questo modo, sui social o nella vita, non deve sentirsi libero di farlo”.