Nuovo incidente in A10, Brunetto (Lega): "Situazione intollerabile. La Albenga-Carcare-Predosa deve diventare una priorità" - IVG.it

Liguria. “Oggi sulle autostrade liguri si è vissuta un’altra giornata a dir poco infernale. Ai disagi dovuti ai cantieri, ormai una presenza fissa sulla rete, si sono aggiunte le conseguenze di un incidente avvenuto all’altezza di Celle Ligure”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

“Stavo rientrando in auto da Santa Margherita Ligure e, passato il casello di Varazze, sono rimasto bloccato nel traffico – racconta -. Per di più in galleria. Dopo diversi minuti di blocco totale, io e tutti gli altri automobilisti siamo stati invitati a fare inversione e uscire dalla A10 proprio dal casello di Varazze. Casello dal quale stanno uscendo, tra l’altro, tutti i mezzi provenienti da levante, cosa che andrà a complicare non poco la viabilità ordinaria varazzina. Arrivati alla barriera, la beffa: nonostante il caos, ci è stato richiesto il pagamento del pedaggio. Cifre minime, certo, ma che da parte di Autostrade sarebbe stato un ‘beau geste’ abbuonare a quanti stanno vivendo anche oggi questi disagi”.

“Ritengo che questa situazione non sia più tollerabile. La Liguria non può e non deve più fare i conti con queste problematiche. È ormai chiaro che due sole arterie stradali non sono sufficienti. La Albenga-Carcare-Predosa a questo punto diventa una vera e propria ancora di salvezza per l’intero territorio e una delle priorità alle quali è necessario mettere mano con più urgenza” conclude Brunetto.