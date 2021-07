Cairo, nuovo Gran Consiglio per l'Ordine del Tempio di Gerusalemme - IVG.it

Cairo Montenotte. Dall’1 al 3 luglio 2021 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Gran Consiglio del Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S., noto anche come Ordine del Tempio di Gerusalemme, per il periodo 2021-2025.

Le votazioni hanno visto vincere con largo margine ancora una volta Fra Riccardo Bonsi, che così raggiunge il suo terzo mandato: 55 anni, consulente finanziario internazionale esperto in behavioral finance e psicofinanza, Fra Riccardo è anche un prolifico scrittore (ha scritto oltre 20 libri) e un appassionato storico. Insieme al Gran Priore sono stati eletti altri sette membri.

Venerdì 9 luglio si è invece tenuta la prima riunione del neo-eletto Gran Consiglio dell’Ordine per stabilire le nuove nomine. Il Gran Consiglio ha deliberato i seguenti nuovi incarichi:

– Gran Priore: Fra Riccardo Bonsi

– Gran Priore Vicario: Fra don Massimo Iglina

– Segretario Generale: Fra Antonio Awana Gana Costantini Picardi

– Gran Cancelliere: Fra Marzio Villari

– Tesoriere Generale: Fra Marco Guzzardi

– Gran Cerimoniere (con delega alla gestione delle Cerimonie di investitura e consacrazione e delle partecipazioni nei luoghi di culto): Fra Richard Tirole

– Gran Ciambellano (con delega alla gestione degli eventi non spirituali): Fra Sandro Vinciguerra

– Grand’Ospitaliere (con delega ai rapporti con il Servizio Assistenza Civile – S.A.C.): Fra Davide Sirtori.

All’esterno del Gran Consiglio, il Cap. Fra Raffaele Bonsi è stato nominato Responsabile internazionale del Servizio Assistenza Civile – S.A.C., mentre Fra Marco Guzzardi ricoprirà anche l’incarico di Camerlengo (con delega ai rapporti istituzionali), incarico che rivestirà pro tempore. Nei prossimi giorni il Gran Consiglio provvederà a completare l’organigramma dell’Ordine.

L’Ordine è una delle istituzioni più antiche del mondo cristiano. Nato nel 1118 da un’intuizione dell’Abate cistercense di Cîteaux Stefano Harding, fu codificato da San Bernardo di Chiaravalle. Istituzione di derivazione laico-monastica cistercense, l’Ordine del Tempio ha proseguito la sua esistenza sino ai giorni nostri. In oltre 900 anni di vita, l’Ordine si è sempre dedicato alla tutela e preservazione del genere umano.

La Sede Generalizia dell’Ordine è situata a Ferrania, frazione di Cairo Montenotte, nell’Abbazia dei Santi Pietro e Paolo. La Sede è il punto di riferimento spirituale dell’Ordine ed è anche il luogo ove l’Abate Generale officia le principali funzioni religiose. L’Abbazia è Sede dell’Ordine dal 2015 e nella vicina sala riunioni si tengono i Capitoli e le riunioni più importanti. Nella Sede si trova anche una preziosa biblioteca che contiene numerosi testi dedicati alla storia dell’Abbazia e delle famiglie Del Carretto e Scarampi.