Nuova "Open Night" vaccinale, Toti: "Gran parte dei nuovi accessi in ospedale sono di persone non vaccinate" - IVG.it

Regione. Domani, giovedì 15 luglio, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione con la prima dose di Pfizer in tutte le Asl liguri: dalle ore 19 alle ore 23 saranno aperti il Palasalute di Imperia ed il Palafiori Sanremo in Asl1, il Terminal Crociere Savona in Asl2, l’ Hub Fiera del Mare Genova in Asl3, l’Auditorium San Francesco Chiavari in Asl4, il Centro Sociale Ceparana in Asl5.

“L’Open Night è aperta a tutti ma il nostro appello è rivolto soprattutto agli under 50 – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti – Stiamo incentivando una campagna di vaccinazione che sta salvando il mondo e sappiamo che i ragazzi non si sentono in pericolo ma invece è importante che si vaccinino per diminuire la circolazione del virus. Ad oggi non si osserva un aumento significativo degli accessi negli ospedali (- 4 rispetto a ieri) e questo grazie ai vaccini che stanno limitando i casi gravi: dei 28 accessi più recenti, solo 11% aveva completato il ciclo e il 64% non era vaccinato. Il 75% ha più di 50 anni e il 68% più di 60 anni. La metà ha più di 70 anni. Per questo dopo aver messo in sicurezza buona parte della categoria più fragile ora è importante che i giovani facciano la loro parte”.

Intanto ad oggi i piemontesi che si sono prenotati per fare il vaccino in Liguria grazie all’accordo tra le due Regioni sono 1.890.

Per quanto riguarda l’andamento della pandemia in Liguria, sono 40 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.979 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.679 tamponi antigenici rapidi. L’incidenza media settimanale si attesta a 11 casi positivi a livello regionale (7 nel savonese, 12 nello spezzino, 6 nell’imperiese e 8 in provincia di Genova).