Nuova illuminazione per il campo sportivo di Calizzano: atterraggio notturno per l'elisoccorso - IVG.it

Calizzano. Rinnovata l’illuminazione per il campo sportivo comunale “Giuseppe Tabò” a Calizzano.

Ieri sera, giovedì 15 luglio, si è proceduto alla prima accensione del nuovo impianto di illuminazione, soggetto ad un restyling con l’istallazione di 16 lampade a led.

Si tratta di un intervento realizzato utilizzando parte delle risorse ottenute dal Ministero dell’Interno per lavori di efficientamento energetico (circa 39.000 euro oneri e accessori compresi su complessivi 50.000 euro di rimesse ministeriali destinate), che consente di riportare al pieno funzionalmente l’impianto realizzato negli anni ’90, con una riduzione dei consumi a pieno regime di oltre il 50% e la possibilità, prima limitata, di attivarlo a zone e fasce, con un contenimento ulteriore dei costi.

“Oltre a consentire l’utilizzo serale e notturno dell’impianto per le relative attività sportive, l’intervento manutentivo permetterà l’utilizzo dell’area per l’atterraggio notturno dell’elisoccorso, attivando così per il nostro paese un servizio a dir poco importantissimo per tutta la comunità ed il territorio in caso di necessità ed emergenze; e, sempre in ottica emergenziale, di valorizzare l’utilizzo e la fruibilità dell’area dell’impianto nel piano di Protezione Civile, per tutte le attività di soccorso e ricovero” afferma il sindaco Pierangelo Olivieri.

“Ringrazio per il prezioso impegno che ha portato alla realizzazione dei lavori ed al risultato il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Sergio Marta, l’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geometra Roberto Riolfo, il progettista Francesca Ivaldo e l’impresa esecutrice Tacchini Impianti di Mirco Tacchini” conclude il primo cittadino.