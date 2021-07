Nuova casa di riposo a Cairo, fondazione Baccino: "Ottenute 6 proposte. Nei prossimi giorni valutazione, poi inizio trattative" - IVG.it

Cairo Montenotte. “Con il Cda della fondazione Baccino del 19 luglio abbiamo ratificato le manifestazioni di interesse pervenute alla nostra richiesta di immobili e terreni per la costruzione della nuova casa di riposo. Questo rappresenta il primo passo concreto per realizzare una nuova struttura, che possa finalmente rispondere in maniera moderna alle esigenze delle famiglie cairesi, con anziani non autosufficienti”.

A dirlo è Marco Dogliotti, presidente della fondazione Baccino in merito alla costruzione di una nuova casa di riposo per anziani a Cairo Montenotte: la fondazione infatti si è resa interessata all’acquisto di un terreno/immobile sul territorio da destinare a tale uso. A giugno era stato presentato l’avviso pubblico.

“Sono 6 le proposte di terreni ed edifici che sono arrivate, a riprova che il progetto di una nuova struttura ha creato forte interesse da parte di immobiliari e privati” informa Dogliotti. I siti in questione sono: un terreno in zona oltrebormida (via Tecchio), le vecchie scuderie di Villa De Mari, un cascinale in zona Ferrere, l’ex centrale elettrica in Val Cummi, Villa Raggio e gli uffici amministrativi della Comilog, zona Mazzucca.

“Nei prossimi giorni verrà istituita una commissione di tecnici che valuteranno le proposte pervenute, per poi iniziare le trattative per l’acquisizione del sito prescelto” specifica il presidente della fondazione Baccino. “Sono conscio si tratti di un progetto particolarmente ambizioso e complicato, in un momento difficile per la sanità, ma sono pronto ad avviare questo programma con determinazione” conclude Marco Dogliotti.