Nuoto sincronizzato, la Rari Nantes Savona vince il diciottesimo scudetto - IVG.it

Grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo fine settimana ai Campionati Italiani Estivi categoria Juniores, che si sono svolti nella piscina del Foro Italico a Roma, la Carige Rari Nantes Savona ha conquistato il suo diciottesimo scudetto, il quindicesimo consecutivo.

Un risultato storico che conferma ancora una volta la società biancorossa ai vertici del sincro italiano e non solo. Proprio oggi, infatti, cinque atlete della Rari Nantes Savona Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna e Federica Sala sono partite, insieme alla ct savonese Patrizia Giallombardo, alla volta di Tokio dove, tra pochi giorni, avranno inizio le gare olimpiche.

Afferma la dirigente responsabile del settore nuoto sincronizzato della Rari Nantes Savona Matilde Berio Berruti: “Sono contenta di come è andato il campionato perché nella categoria Juniores abbiamo un concorrente fortissimo che è il Busto Nuoto. Le ragazze si sono comportate benissimo. La soddisfazione più grande però è quella di avere conquistato il 18° Scudetto, il 15° consecutivo. Siamo veramente felicissime”.

Dichiara il presidente della Carige R.N. Savona, Maurizio Maricone: “Siamo diventati maggiorenni! Un’enorme soddisfazione per il raggiungimento del 18° scudetto del nuoto sincronizzato, il ringraziamento mio personale e di tutta la società alle atlete e agli atleti, alle allenatrici, ai genitori e alla nostra dirigente Matilde Berruti per il lavoro incessante e quotidiano che ha consentito il raggiungimento di questo traguardo, nonostante tutte le difficoltà affrontate in questo anno complicato. Grazie, questo è il motivo per cui tutti noi andiamo avanti anno per anno”.

La Carige R.N. Savona ha concluso il Campionato Italiano Estivo categoria Juniores conquistando diverse medaglie ed il secondo posto nella classifica per Società.

Il Campionato ha visto i seguenti risultati.

Obbligatori

1 – Susanna Pedotti (Busto Nuoto) punti 80.684

2 – Vittoria Meucci (Carige R.N. Savona) punti 79.653

3 – Beatrice Andina (Carige R.N. Savona) punti 77.695

Libero Combinato

1 – Busto Nuoto punti 85.0667

2 – Carige R.N. Savona punti 82.9667

3 – Syncro Med Muriantichi punti 81.1667

Solo

1 – Susanna Pedotti (Busto Nuoto) punti 85.0667

2 – Vittoria Meucci (Carige R.N. Savona) punti 82.9667

3 – Aurora Puccianti (Aurelia Nuoto) punti 80.1333

Duo

1 – Alessia Macchi – Susanna Pedotti (Busto Nuoto) punti 84.1000

2 – Vittoria Meucci – Vittoria Peri (Carige R.N. Savona) punti 82.6667

3 – Costanza Traina – Lidia Longo (Syncro Med Muriantichi) punti 80.0000

Solo 2005

1 – Beatrice Andina (Carige R.N. Savona) punti 78.9000

2 – Giulia Vernice (Aurelia Nuoto) punti 76.2667

3 – Anna Torreggiani (Busto Nuoto) punti 76.2000

Duo 2005

1 – Matilde Buccheri – Arianna Ferlito (Syncro Med Muiantichi) punti 79.1000

2 – Beatrice Dessì – Sara Prostamo (Carige R.N. Savona) punti 77.3667

3 – Ludovica Restelli – Anna Torreggiani (Busto Nuoto) punti 77.1333

Classifica per Società

1 – Busto Nuoto punti 480.0000

2 – Carige R.N. Savona punti 471.0000

3 – Aurelia Nuoto punti 364.0000

La Squadra della Carige Rari Nantes Savona, era composta da: Vittoria Meucci, Vittoria Peri, Sophie Tabbiani, Galina Kriukova, Beatrice Petta, Giorgia Lucia Macino, Sara Prostamo, Beatrice Dessì, Beatrice Andina, Martina Savarese, Beatrice Bolognini, Irene Affatati, Sarah Maria Rizea.

Nella categoria Juniores 2005, nel Solo ha gareggiato Beatrice Andina, mentre nel Duo è scesa in vasca la coppia formata da Sara Prostamo e Beatrice Dessì.

La atlete biancorosse erano guidate dalle allenatrici Benedetta Parisella e Carolina Camardella.